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Ракурс
Британія внесла ВПК «Вагнера» до списку терористичних організацій. Фото:

Велика Британія внесла ПВК «Вагнера» до списку терористичних організацій

15 вер 2023, 15:48
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Велика Британія визнала російських найманців приватної військової компанії «Вагнера» терористичною організацією.


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До списку терористичних організацій ПВК «Вагнера» внесло британське Міністерство внутрішніх справ. Відтепер ця група вважається забороненою на території Сполученого Королівства. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті уряду країни.

Відсьогодні, 15 вересня, приналежність до організації «Вагнера» в Британії вважатиметься кримінальним злочином з потенційним тюремним ув’язненням на строк до 14 років. Тюремний строк може доповнитися й штрафом.

Також кримінал загрожує особам, які надають допомогу «вагнерівцям» та схвалюють їхню діяльність.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив участь режиму Олександра Лукашенка у «невиправданій, незаконній та неспровокованій» військовій агресії росії проти України. Депутати закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт білоруського диктатора.

Джерело: Ракурс


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