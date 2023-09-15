Разрушение в Новой Каховке. Фото: Telegram-канал «Новая Каховка»

https://racurs.ua/n187293-rossiyskiy-aviaudar-po-novoy-kahovke-stalo-izvestno-o-pogibshem-i-12-ranenyh.html

Ракурс

Авіаудар по тимчасово окупованій Новій Каховці в Херсонській області було завдано російською авіацією у п’ятницю, 15 вересня.

.

Унаслідок ворожої атаки загинула одна особа, ще 12 дістали поранення. Правоохоронці почали розслідування за наслідками моніторингу та вивчення інформації в засобах масової інформації. Досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством. Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила в Facebook.

Правоохоронці зазначили, що авіація рф атакувала Нову Каховку близько 9.20. Ймовірно, були скинуті керовані авіабомби.

Нагадаємо, армія росії скинула керовану авіабомбу з російського літака Су-34,яка не долетіла до правого берега і впала в окупованій Новій Каховці. Внаслідок цього були руйнування у житловому кварталі.