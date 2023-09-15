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Ракурс
Руйнування у Новій Каховці. Фото: Telegram-канал «Новая Каховка»

Російський авіаудар по Новій Каховці: стало відомо про загиблого і 12 поранених

15 вер 2023, 17:18
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Авіаудар по тимчасово окупованій Новій Каховці в Херсонській області було завдано російською авіацією у п’ятницю, 15 вересня.


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Унаслідок ворожої атаки загинула одна особа, ще 12 дістали поранення. Правоохоронці почали розслідування за наслідками моніторингу та вивчення інформації в засобах масової інформації. Досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством. Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила в Facebook.

Правоохоронці зазначили, що авіація рф атакувала Нову Каховку близько 9.20. Ймовірно, були скинуті керовані авіабомби.

Руйнування у Новій Каховці. Фото: Telegram-канал «Новая Каховка»

Руйнування у Новій Каховці. Фото: Telegram-канал «Новая Каховка»

Руйнування у Новій Каховці. Фото: Telegram-канал «Новая Каховка»

Руйнування у Новій Каховці. Фото: Telegram-канал «Новая Каховка»

Нагадаємо, армія росії скинула керовану авіабомбу з російського літака Су-34,яка не долетіла до правого берега і впала в окупованій Новій Каховці. Внаслідок цього були руйнування у житловому кварталі.

Джерело: Ракурс


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