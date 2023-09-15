Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Скриншот с видео

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Нове засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський провів у п’ятницю, 15 вересня.

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Під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі щодо обстановки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та на півдні. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Також на Ставці заслухали доповідь керівника ГУР. Кирило Буданов прозвітував про завершені спеціальні операції та розповів про планування майбутніх.

Крім того, учасники засідання порушили питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для Сил оборони. Міністр із питань стратегічних галузей промисловості доповів щодо динаміки власного виробництва зброї та снарядів. Зеленський зазначив, що кожного тижня фіксується прогрес держави у власному оборонному виробництві.

А в ході вечірнього звернення глава держави подякував бійцям Третьої штурмової бригади та генералу Олександру Сирському за звільнення села Андріївка на Бахмутському напрямку.

Зеленський зазначив, що Сили оборони зараз активно працюють у районах Кліщіївки та Курдюмівки. Відзначив 36-ту окрему бригаду морпіхів за дуже потужну роботу в районі Опитного та Водяного. Подякував українським воїнам, які воюють у районах Вербового та Новопрокопівки.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ 15 вересня підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині, яке розташоване на південь від Кліщіївки. У ході боїв за це село бійці Третьої штурмової бригади вщент розбили 72-гу окрему механізовану бригаду армії рф — ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.