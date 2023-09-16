ССО раскрыли детали ударов по российским кораблям в Крыму. Фото: Воздушные силы

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Ракурс

Атака на російські кораблі в окупованому Криму у ніч на 13 вересня була успішною, зокрема, й завдяки Силам спецоперацій ЗСУ.

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ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону», який був носієм крилатих ракет «Калібр», на одному з судноремонтних підприємств у тимчасово окупованому Севастополі. Про це ССО Збройних сил України повідомили в Facebook.

Група ССО на човнах підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. Після прибуття на визначені позиції бійці за допомогою спеціальних технічних засобів розвідки ідентифікували цілі та здійснили наведення.

Під час безпосереднього ураження корабля та субмарини група спеців здійснювала коригування вогню і підтвердила знищення цілей.

Також ССО на відео показали фіксацію наслідків ураження.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомляла, що підводний човен «Ростов-на-Дону» та десантний корабель «Мінськ», які перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках, отримали критичні ушкодження внаслідок удару України. Корабель майже напевно був функціонально зруйнований, а субмарина зазнала катастрофічних ушкоджень.