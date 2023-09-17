Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n187340-okkupanty-gotovyatsya-k-nastupleniu-vsu-na-tokmak-britanskaya-razvedka.html

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Армія російської федерації готується до наступу ЗСУ на тимчасово окупований Токмак Запорізької області.

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Загарбники вже укріплюють оборону стратегічно важливого міста, яке розташоване приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Ворог встановлює додаткові блокпости та протитанкові укріплення, а також копає нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія росії. Про це Міністерство оборони Великої Британії 17 вересня повідомило в Twitter.

Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони росії, — йдеться у зведенні.

Британська розвідка зазначає, що посилення оборонних позицій свідчить, що окупанти занепокоєні тактичним проникненням українських військ через першу основну лінію оборони на півночі Запорізької області.

Нагадаємо, наприкінці серпня американські ЗМІ з посиланням на чиновників повідомили, що підрозділи Збройних сил України прорвалися через мінне поле в напрямку тимчасово окупованого Токмака в Запорізькій області. Українське командування цю інформацію тоді не коментувало.