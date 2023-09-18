Защитники Украины ликвидировали уже около 273 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n187366-620-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 272 тис. 940 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

4 тис. 623 танки;

8 тис. 834 бойові броньовані машини;

6 тис. 27 одиниць артилерійських систем;

776 одиниць РСЗВ;

525 одиниць засобів ППО;

315 літаків;

316 гелікоптерів;

4 тис. 769 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

1 тис. 462 крилаті ракети;

20 кораблів/катерів;

один підводний човен;

8 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

901 одиницю спеціальної техніки.