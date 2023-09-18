Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины ликвидировали уже около 273 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
620 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187366-620-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 272 тис. 940 рашистів.
.
За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 623 танки;
- 8 тис. 834 бойові броньовані машини;
- 6 тис. 27 одиниць артилерійських систем;
- 776 одиниць РСЗВ;
- 525 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 769 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 462 крилаті ракети;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 8 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 901 одиницю спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — наголошують у Генштабі.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...