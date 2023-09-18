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Захисники України ліквідували вже близько 273 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

620 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

18 вер 2023, 08:39
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 272 тис. 940 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 623 танки;
  • 8 тис. 834 бойові броньовані машини;
  • 6 тис. 27 одиниць артилерійських систем;
  • 776 одиниць РСЗВ;
  • 525 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 769 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 462 крилаті ракети;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 8 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 901 одиницю спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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