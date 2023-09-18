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Захисники України ліквідували вже близько 273 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
620 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n187366-620-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 272 тис. 940 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 623 танки;
- 8 тис. 834 бойові броньовані машини;
- 6 тис. 27 одиниць артилерійських систем;
- 776 одиниць РСЗВ;
- 525 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 769 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 462 крилаті ракети;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 8 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 901 одиницю спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — наголошують у Генштабі.
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