Рашисты в ночь на 18 сентября атаковали дронами Украину

https://racurs.ua/n187371-oblomki-raket-povredili-jeleznodorojnye-puti-na-hmelnitchine-ova.html

Ракурс

На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 18 вересня, сили ППО збивали російські ракети.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи — це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає, — зазначив він.

Водночас, зазначає Тюрін, зафіксовані такі пошкодження внаслідок збиття ракет: