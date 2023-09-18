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Рашисты в ночь на 18 сентября атаковали дронами Украину

Обломки ракет повредили железнодорожные пути на Хмельнитчине — ОВА

18 сен 2023, 11:01
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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 18 вересня, сили ППО збивали російські ракети.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи — це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає, — зазначив він.

Водночас, зазначає Тюрін, зафіксовані такі пошкодження внаслідок збиття ракет:

  • вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях;
  • відбулося падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС;
  • уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.

Источник: Ракурс


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