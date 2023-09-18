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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 18 вересня, сили ППО збивали російські ракети.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника ОВА Сергій Тюрін.
Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи — це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає, — зазначив він.
Водночас, зазначає Тюрін, зафіксовані такі пошкодження внаслідок збиття ракет:
- вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях;
- відбулося падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС;
- уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.
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