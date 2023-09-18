Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти в ніч на 18 вересня атакували дронами Україну
Уламки ракет пошкодили залізничну колію на Хмельниччині — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n187371-ulamky-raket-poshkodyly-zaliznychnu-koliu-na-hmelnychchyni-ova.htmlРакурс
На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 18 вересня, сили ППО збивали російські ракети.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника ОВА Сергій Тюрін.
Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи — це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає, — зазначив він.
Водночас, зазначає Тюрін, зафіксовані такі пошкодження внаслідок збиття ракет:
- вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях;
- відбулося падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС;
- уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...