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Ракурс
Рашисти в ніч на 18 вересня атакували дронами Україну

Уламки ракет пошкодили залізничну колію на Хмельниччині — ОВА

18 вер 2023, 11:01
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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 18 вересня, сили ППО збивали російські ракети.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи — це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає, — зазначив він.

Водночас, зазначає Тюрін, зафіксовані такі пошкодження внаслідок збиття ракет:

  • вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях;
  • відбулося падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС;
  • уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.

Джерело: Ракурс


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