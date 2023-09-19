Украинские войска штурмуют россиян южнее Бахмута

https://racurs.ua/n187399-ukrainskie-voyska-shturmuut-rossiyan-ujnee-bahmuta.html

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Українські війська ведуть штурмові дії в районі південніше Бахмута.

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Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

Разом з тим на цьому ж напрямку Сили оборони відбили контратаки російських військ, зокрема в районі Кліщіївки.

Також противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, успіху не мав, сказав речник.

Сили оборони відбили контратаки росіян на Мелітопольському напрямку. Коваль розповів, що росіяни вели марні наступальні дії в районі Роботиного, намагаючись відновити втрачені позиції.

18 вересня командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський повідомляв, що на Бахмутському напрямку наші війська пробили лінію оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.