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Ракурс
Українські війська ведуть штурмові дії в районі південніше Бахмута

Українські війська штурмують росіян південніше Бахмута

19 вер 2023, 08:27
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Українські війська ведуть штурмові дії в районі південніше Бахмута.


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Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

Разом з тим на цьому ж напрямку Сили оборони відбили контратаки російських військ, зокрема в районі Кліщіївки.

Також противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, успіху не мав, сказав речник.

Сили оборони відбили контратаки росіян на Мелітопольському напрямку. Коваль розповів, що росіяни вели марні наступальні дії в районі Роботиного, намагаючись відновити втрачені позиції.

18 вересня командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський повідомляв, що на Бахмутському напрямку наші війська пробили лінію оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.

Джерело: Ракурс


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