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Знищену російськими окупантами Кліщіївку показали з дрона
Знищену російськими окупантами Кліщіївку показали з дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187394-znyschenu-rosiyskymy-okupantamy-klischiyivku-pokazaly-z-drona-video.htmlРакурс
Знищене російськими окупантами українське село Кліщіївка показали на відео з дрона.
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Селище, мов рани на тілі нашої країни. Скільки таких ран отримала Україна важко сказати. Ворог не шкодує снарядів знищуючи наші міста та села, все те, що близьке і рідне нам, українцям, — прокоментували відео бійці 5 штурмової бригади.
Нагадаємо, Кліщіївку українські сили офіційно звільнили 17 вересня, хоч бої за стратегічний населений пункт поблизу Бахмута велися упродовж кількох місяців. Напередодні входу до Кліщіївки ЗСУ вибили московитів з Андріївки. Це населені пункти на південь від Бахмуту, біля яких проходить залізниця, що поєднує Бахмут з Горлівкою.
Росіяни контратакують біля нещодавно звільнених українських сіл, повідомив Генштаб 18 вересня.
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