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Росіяни контратакують біля нещодавно звільнених українських сіл
Росіяни контратакують біля нещодавно звільнених українських сілhttps://racurs.ua/ua/n187393-rosiyany-kontratakuut-bilya-neschodavno-zvilnenyh-ukrayinskyh-sil.htmlРакурс
Сили оборони відбили низку ворожих атак під Кліщіївкою, Мар’їнкою і Роботиним. Про це розповіли у вечірньому зведенні з фронту від Генерального штабу ЗСУ 18 вересня.
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Кліщіївку та Роботине ЗСУ звільнили від окупантів у серпні-вересні.
На Мелітопольському напрямку наступальна операція Сил оборони триває. На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують здійснювати наступальні (штурмові) дії, знищують ворога та крок за кроком звільняють захоплені ним території.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії вісім ударів.
Тим часом голова Генштабу США Марк Міллі заявив сьогодні, що для перемоги Україні знадобиться дуже багато часу, а витіснити всіх російських військових з України — дуже висока планка.
Виконати ці завдання під час нинішнього контрнаступу не вдасться. В окупованій частині України понад 200 тис. російських солдатів. Нинішній наступ ЗСУ, хоч і важливий, але має обмежені операційні та тактичні цілі. Навіть якщо їх буде повністю досягнуто, то ЗСУ не виб’ють усіх росіян, що є більшою стратегічною метою, поставленою Зеленським, — заявив Міллі.
На його думку, під час поточного контрнаступу не вдасться повністю повернути контроль над усіма територіями. Він вважає, що конфлікт не закінчиться найближчим часом.
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