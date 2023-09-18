Росіяни контратакують біля нещодавно звільнених українських сіл

https://racurs.ua/ua/n187393-rosiyany-kontratakuut-bilya-neschodavno-zvilnenyh-ukrayinskyh-sil.html

Ракурс

Сили оборони відбили низку ворожих атак під Кліщіївкою, Мар’їнкою і Роботиним. Про це розповіли у вечірньому зведенні з фронту від Генерального штабу ЗСУ 18 вересня.

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Кліщіївку та Роботине ЗСУ звільнили від окупантів у серпні-вересні.

На Мелітопольському напрямку наступальна операція Сил оборони триває. На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують здійснювати наступальні (штурмові) дії, знищують ворога та крок за кроком звільняють захоплені ним території.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії вісім ударів.