Российские ублюдки уничтожили во Львове 300 т гуманитарной помощи

https://racurs.ua/n187414-rossiyskie-ubludki-unichtojili-vo-lvove-300-t-gumanitarnoy-pomoschi.html

Ракурс

У Львові внаслідок удару по складу знищено близько 300 тонн гумдопомоги, заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

.

Це був склад неурядової організації «Карітас-Спес», він вигорів вщент. Браун також «найрішучіше засудила» цей російський удар.

Гуманітарні співробітники, установи та активи захищені міжнародним гуманітарним правом, а удари по них суворо заборонені.

Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації «Карітас-Спес» у Львові, на заході України. Цей важливий гуманітарний об'єкт, — заявила координаторка ООН в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня рф атакувала Львівщину «шахедами». За попередньою інформацією, на область їх летіло 18, з них 15 збили сили ПВК «Захід», повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Є три влучання у промислові склади у Львові. Пожежа масштабна, її досі гасять.