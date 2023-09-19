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Ракурс
Російські виродки знищили у Львові 300 т гуманітарної допомоги

Російські виродки знищили у Львові 300 т гуманітарної допомоги

19 вер 2023, 15:04
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У Львові внаслідок удару по складу знищено близько 300 тонн гумдопомоги, заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.


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Це був склад неурядової організації «Карітас-Спес», він вигорів вщент. Браун також «найрішучіше засудила» цей російський удар.

Гуманітарні співробітники, установи та активи захищені міжнародним гуманітарним правом, а удари по них суворо заборонені.

Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації «Карітас-Спес» у Львові, на заході України. Цей важливий гуманітарний об'єкт, — заявила координаторка ООН в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня рф атакувала Львівщину «шахедами». За попередньою інформацією, на область їх летіло 18, з них 15 збили сили ПВК «Захід», повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Є три влучання у промислові склади у Львові. Пожежа масштабна, її досі гасять.

Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали, — додав Козицький.

Джерело: Ракурс


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