Владимир Зеленский выступил в ООН, фото: Офис президента

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 вересня, виступив у залі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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В ході свого виступу він, зокрема, торкнувся питання ядерного роззброєння України. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський зазначив, що ООН зокрема створювалася, щоб запобігти Третій світовій війні, котра розглядалася як війна ядерна — інші війни здавалися не такими страшними порівняно із загрозою застосування так званими великими державами своїх арсеналів ядерної зброї.

Тож, за словами Зеленського, ХХ століття навчило світ утримуватися від використання зброї масового знищення й сприяти повному ядерному роззброєнню.

Відверто кажучи, це хороша стратегія. Але це не має бути єдиною стратегією захисту світу від цієї останньої війни, — зазначив Зеленський.

Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що росія має стати хранителем цієї сили. Але історія демонструє, що саме росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках. І росія заслуговує на це зараз — терористи не мають права володіти ядерною зброєю, — наголосив він.

Водночас Зеленський наголосив, що зараз найстрашнішим не є ядерна зброя — хоча вона наразі не застосовується, масове знищення набирає обертів.

Агресор перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, а й проти всіх вас, — наголосив Зеленський, звертаючись до Генасамблеї ООН.

Як приклад таких дій росії він навів постачання продовольства, котре впливає на низку країн:

Це впливає на території від атлантичного узбережжя Африки до Південно-Східної Азії. Таким є масштаб загрози.

Також у своєму виступі Зеленський назвав геноцидом вивезення українських дітей до рф.

На жаль, різні терористичні угруповання викрадають дітей, щоб чинити тиск на їхні сім’ї та суспільство. Але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. До сьогодні, — наголосив він.

За його словами, Україні відомі імена десятків тисяч викрадених дітей і є докази щодо ще сотень тисяч, депортованих росією з тимчасово окупованих територій.

Ми намагаємося повернути дітей додому, але час іде. Що з ними буде? Цих дітей у росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями… Це, безумовно, геноцид, — наголосив він.

Також Зеленський закликав світ не намагатися укласти тіньові угоди з агресором за лаштунками, наголошуючи, що «злу не можна довіряти».