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Пожар в Сочи – горит резервуар с топливом близ нефтебазы и аэропорта
Пожар в Сочи — горит резервуар с топливом близ нефтебазы и аэропорта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187431-pojar-v-sochi-gorit-rezervuar-s-toplivom-bliz-neftebazy-i-aeroporta-video.htmlРакурс
Пожежа спалахнула минулої ночі в Адлерському районі міста Сочі у росії, неподалік від нафтобази та аеропорту.
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Про це 20 вересня повідомили російські пропагандистські видання.
За попередньою інформацією, в Сочі горить резервуар з дизельним паливом. Площа пожежі нібито становить 96 кв. м.
На місці працюють міські служби, поліція, пожежники, швидка допомога, газові служби.
Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, нібито не припинив роботу і працює в штатному режимі.
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