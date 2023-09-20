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Ракурс
Пожежа в Сочі - горить резервуар з пальним біля нафтобази і аеропорту

Пожежа в Сочі — горить резервуар з пальним біля нафтобази і аеропорту (ВІДЕО)

20 вер 2023, 08:40
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Пожежа спалахнула минулої ночі в Адлерському районі міста Сочі у росії, неподалік від нафтобази та аеропорту.


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Про це 20 вересня повідомили російські пропагандистські видання.

За попередньою інформацією, в Сочі горить резервуар з дизельним паливом. Площа пожежі нібито становить 96 кв. м.

На місці працюють міські служби, поліція, пожежники, швидка допомога, газові служби.

Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, нібито не припинив роботу і працює в штатному режимі.

Джерело: Ракурс


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