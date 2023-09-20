Пожежа в Сочі - горить резервуар з пальним біля нафтобази і аеропорту

https://racurs.ua/ua/n187431-pojeja-v-sochi-goryt-rezervuar-z-palnym-bilya-naftobazy-i-aeroportu-video.html

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Пожежа спалахнула минулої ночі в Адлерському районі міста Сочі у росії, неподалік від нафтобази та аеропорту.

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Про це 20 вересня повідомили російські пропагандистські видання.

За попередньою інформацією, в Сочі горить резервуар з дизельним паливом. Площа пожежі нібито становить 96 кв. м.

На місці працюють міські служби, поліція, пожежники, швидка допомога, газові служби.

Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, нібито не припинив роботу і працює в штатному режимі.