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Украинские подразделения отбили контратаки россиян возле Роботино и продолжают штурмовать южнее Бахмута

Украинские подразделения отбили контратаки россиян возле Роботино и продолжают штурмовать южнее Бахмута

21 сен 2023, 11:31
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Сили оборони відбили контратаки росіян на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.


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Як повідомив на брифінгу уранці 21 вересня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, на Мелітопольському напрямку українські війська продовжують наступальну операцію, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці.

Разом з тим, за словами речника, на цьому напрямку Сили оборони відбили атаки російських військ в районі Роботиного.

Також українські війська продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута.

Як сказав Андрій Ковальов, водночас Сили оборони успішно відбили тут атаки противника в районі західніше Зайцевого.

Також росіяни намагались відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки, успіху не мали.

Источник: Ракурс


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