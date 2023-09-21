Українські підрозділи відбили контратаки росіян біля Роботиного і продовжують штурмувати південніше Бахмута

https://racurs.ua/ua/n187482-ukrayinski-pidrozdily-vidbyly-kontrataky-rosiyan-bilya-robotynogo-i-prodovjuut-shturmuvaty.html

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Сили оборони відбили контратаки росіян на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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Як повідомив на брифінгу уранці 21 вересня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, на Мелітопольському напрямку українські війська продовжують наступальну операцію, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці.

Разом з тим, за словами речника, на цьому напрямку Сили оборони відбили атаки російських військ в районі Роботиного.

Також українські війська продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута.

Як сказав Андрій Ковальов, водночас Сили оборони успішно відбили тут атаки противника в районі західніше Зайцевого.

Також росіяни намагались відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки, успіху не мали.