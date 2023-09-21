От повестки до могилы – СМИ посчитали, сколько живут мобилизованные россияне на фронте

https://racurs.ua/n187484-ot-povestki-do-mogily-smi-poschitali-skolko-jivut-mobilizovannye-rossiyane-na-fronte.html

Ракурс

Від повістки до могили. Мобілізовані солдати рф гинуть менше ніж за п’ять місяців на війні в Україні. А на лінії фронту живуть усього декілька днів.

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Більш як половині з них було 30−45 років, повідомили «Важные истории».

Майже в кожному регіоні рф вже поховали хоча б одного чоловіка, якого призвали за повісткою.

Найбільш віковий загиблий мобілізований у списку — 62-річний майор Микола Ісаков із Тверської області. Він провів на війні майже вісім місяців і загинув на початку червня на території росії у Шебекінському районі Білгородської області.

У середньому мобілізовані гинули через 4,5 місяці в зоні бойових дій.

На відео, яке опублікував командувач Сухопутних військ Сирський, — російський полонений, рядовий Плахотьков Євгеній 1999 року народження, з Алтайського краю. Повістку на мобілізацію отримав на весіллі, сказали, якщо не візьме — посадять у в’язницю.

Говорили, що буде на навчаннях 6 місяців, потім відправлять всіх додому. Він не очікував, що буде воювати. Каже, що військове керівництво постійно обманювало їх. Їм натякали, що вони — гарматне м’ясо.

Хотів «з'їхати по психушці», але не вийшло, роздумував про самогубство. Потім потрапив у полон.