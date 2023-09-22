Армия рф атаковала ракетами Кременчуг. Фото:

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Російські окупанти завдали ракетного удару по місті Кременчук у п’ятницю, 22 вересня.

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Загарбники влучили по цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені. Одну ракету зуміли збити українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Відомо про 15 осіб, які отримали поранення. Серед постраждалих — одна дитина. Ще одна людина загинула.

Наразі на місці влучання працюють всі відповідні служби. Деталі прильоту голова ОВА пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, 21 вересня війська рф завдали два ракетні удари з ОТРК «Іскандер» по житловому кварталу в центрі міста Курахове на Донеччині. Прямим влучанням було зруйновано двоповерховий будинок, також пошкоджені 23 будинки, школа, магазини, трансформатор, гаражі, вісім автомобілів. Поранення дістали 15 цивільних та поліцейські.