Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Курахове у руїнах - МВС показало наслідки влучання "Іскандерів"

Курахове у руїнах — МВС показало наслідки влучання «Іскандерів» (ФОТО)

22 вер 2023, 15:01
999

У МВС показали наслідки удару по центру міста Курахове на Донеччині напередодні. Відомо, що 15 цивільних поранені та поліцейський.


.

Курахове у руїнах - МВС показало наслідки влучання "Іскандерів"

Учора ввечері війська рф завдали два ракетні удари з ОТРК «Іскандер» по житловому кварталу в центрі міста. За даними поліції, прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок, також пошкоджені 23 будинки, школа, магазини, трансформатор, гаражі, вісім автомобілів.

Курахове у руїнах - МВС показало наслідки влучання "Іскандерів"

За минулу добу російські війська завдали 33 удари по мирному населенню. Армія рф застосувала ракети ОТРК «Іскандер», авіабомби «ФАБ-250», БПЛА, РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерію, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Курахове у руїнах - МВС показало наслідки влучання "Іскандерів"

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родинське, Торецьк, смт Гостре, Курдюмівка, села Дружба, Костянтинівка, Молодецьке, Новопокровське, Новоселівка Перша, Петропавлівка, Предтечине, Прогрес, Урожайне.

Курахове у руїнах - МВС показало наслідки влучання "Іскандерів"

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів