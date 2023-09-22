Курахове у руїнах - МВС показало наслідки влучання "Іскандерів"

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У МВС показали наслідки удару по центру міста Курахове на Донеччині напередодні. Відомо, що 15 цивільних поранені та поліцейський.

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Учора ввечері війська рф завдали два ракетні удари з ОТРК «Іскандер» по житловому кварталу в центрі міста. За даними поліції, прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок, також пошкоджені 23 будинки, школа, магазини, трансформатор, гаражі, вісім автомобілів.

За минулу добу російські війська завдали 33 удари по мирному населенню. Армія рф застосувала ракети ОТРК «Іскандер», авіабомби «ФАБ-250», БПЛА, РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерію, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.