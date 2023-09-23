Российские захватчики завершают создание репрессивной машины на ВОТ, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n187572-rashisty-zavershaut-sozdanie-repressivnoy-mashiny-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.html

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Російські загарбники продовжують здійснювати заходи із протиправної анексії тимчасово окупованих територій сходу та півдня України.

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Так, цього місяця російська сторона підготувала нові постанови так званого верховного суду рф, відповідно до яких по всій території ТОТ розпочинають свою роботу «федеральні суди». Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Такі протиправні процеси з боку російських окупантів створюють чергові інструменти впливу на місцеве населення, та дають окупантам псевдозаконні механізми позбавлення прав громадян України та винесення їм інших незаконних покарань, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що російський диктатор володимир путін назначив 222 «судді» на тимчасово окупованих територіях терміном на шість років.