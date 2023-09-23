Россияне имитируют строительство оборонных сооружений на Курщине, фото: «СТОПКОР»

https://racurs.ua/n187576-rashisty-razvorovyvaut-sredstva-imitiruya-oboronnoe-stroitelstvo-na-kurschine-foto.html

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Рашисти розкрадають кошти на оборонних спорудах на території Курської області рф. При чому ця ситуація влаштовує корумпованого місцевого губернатора.

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Бійці курської повстанської армії продовжують допомагати Силам Оборони України виявляти місця дислокацій противника вздовж кордону з Сумщиною. Останні передані матеріали аеророзвідки вказують на те що практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість вже заросли чагарниками, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що майже весь особовий склад ворога передислоковано на Запоріжжя і Донбас, де він планово знищується в ході контрнаступу ЗСУ на півдні та сході.