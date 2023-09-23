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Ракурс
Россияне имитируют строительство оборонных сооружений на Курщине, фото: «СТОПКОР»

Рашисты разворовывают средства, имитируя оборонное строительство на Курщине (ФОТО)

23 сен 2023, 18:18
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Рашисти розкрадають кошти на оборонних спорудах на території Курської області рф. При чому ця ситуація влаштовує корумпованого місцевого губернатора.


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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Бійці курської повстанської армії продовжують допомагати Силам Оборони України виявляти місця дислокацій противника вздовж кордону з Сумщиною. Останні передані матеріали аеророзвідки вказують на те що практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість вже заросли чагарниками, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що майже весь особовий склад ворога передислоковано на Запоріжжя і Донбас, де він планово знищується в ході контрнаступу ЗСУ на півдні та сході.

Водночас російська верхівка успішно «засвоює" кошти рядових громадян імперії, й таке положення речей нас влаштовує, — наголошують у ЦНС.

Росіяни імітують будівництво оборонних споруд на Курщині, фото: «СТОПКОР»

Источник: Ракурс


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