Рашисти розкрадають кошти, імітуючи оборонне будівництво на Курщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187576-rashysty-rozkradaut-koshty-imituuchy-oboronne-budivnyctvo-na-kurschyni-foto.htmlРакурс
Рашисти розкрадають кошти на оборонних спорудах на території Курської області рф. При чому ця ситуація влаштовує корумпованого місцевого губернатора.
Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Бійці курської повстанської армії продовжують допомагати Силам Оборони України виявляти місця дислокацій противника вздовж кордону з Сумщиною. Останні передані матеріали аеророзвідки вказують на те що практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість вже заросли чагарниками, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що майже весь особовий склад ворога передислоковано на Запоріжжя і Донбас, де він планово знищується в ході контрнаступу ЗСУ на півдні та сході.
Водночас російська верхівка успішно «засвоює" кошти рядових громадян імперії, й таке положення речей нас влаштовує, — наголошують у ЦНС.