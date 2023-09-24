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Последствия российских обстрелов Никопольщины, фото: Сергей Лысак

Рашисты из артиллерии и БПЛА ударили по Никопольщине, есть раненый (ФОТО)

24 сен 2023, 08:50
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що рашисти здійснили декілька артобстрілів та скидання боєприпасів з БПЛА.

В районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Стан важкий, — зазначив Лисак.

Російські обстріли також призвели до таких наслідків:

  • у Нікополі пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок;
  • у Червоногригорівській громаді снаряди агресора понівечили чотири приватні будинки, авто, лінії електропередач;
  • обстрілів зазнали також Мирівська та Покровська сільські громади, наслідки уточнюються.

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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