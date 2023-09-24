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Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак
Рашисти з артилерії та БПЛА вдарили по Нікопольщині, є поранений (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187585-rashysty-z-artyleriyi-ta-bpla-vdaryly-po-nikopolschyni-ie-poranenyy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що рашисти здійснили декілька артобстрілів та скидання боєприпасів з БПЛА.
В районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Стан важкий, — зазначив Лисак.
Російські обстріли також призвели до таких наслідків:
- у Нікополі пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок;
- у Червоногригорівській громаді снаряди агресора понівечили чотири приватні будинки, авто, лінії електропередач;
- обстрілів зазнали також Мирівська та Покровська сільські громади, наслідки уточнюються.
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