Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що рашисти здійснили декілька артобстрілів та скидання боєприпасів з БПЛА.

В районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Стан важкий, — зазначив Лисак.

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