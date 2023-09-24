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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская областная прокуратура

Рашисты из артиллерии обстреляли дома в Херсоне, есть пострадавшие (ФОТО)

24 сен 2023, 14:58
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Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вдень обстріляли з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона.


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Про це повідомляється у Telegram-каналах Херсонської обласної прокуратури та очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Обстріли міста розпочалися близько 12.00. Наразі відомо про такі наслідки:

  • поранено чотирьох містян — двох з них (чоловіків віком 80 і 50 років) госпіталізовано у стані середньої важкості, інші двоє постраждалих (чоловіки віком 54 і 81 рік) отримали легкі травми і будуть лікуватися амбулаторно. Зазначається, що постраждали люди, які під час обстрілу йшли до магазину;
  • пошкоджено приватні будинки, квартири та дитячий садок.

Наслідки російських обстрілів, фото: Херсонська обласна прокуратура

Також рашисти сьогодні вранці здійснили завдали авіаудару по Бериславу. В результаті:

  • загинула жінка, особа якої наразі встановлюється;
  • були травмовані поліцейський 1990 року народження та 48-річний чоловік і 60-річна жінка. Постраждалих госпіталізували;
  • зруйновано приватні будинки.

Ще один авіаудар було завдано по селу Львове. Там загинув 67-річний чоловік.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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