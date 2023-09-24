Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская областная прокуратура

https://racurs.ua/n187597-rashisty-iz-artillerii-obstrelyali-doma-v-hersone-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вдень обстріляли з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона.

.

Про це повідомляється у Telegram-каналах Херсонської обласної прокуратури та очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Обстріли міста розпочалися близько 12.00. Наразі відомо про такі наслідки:

поранено чотирьох містян — двох з них (чоловіків віком 80 і 50 років) госпіталізовано у стані середньої важкості, інші двоє постраждалих (чоловіки віком 54 і 81 рік) отримали легкі травми і будуть лікуватися амбулаторно. Зазначається, що постраждали люди, які під час обстрілу йшли до магазину;

пошкоджено приватні будинки, квартири та дитячий садок.

Також рашисти сьогодні вранці здійснили завдали авіаудару по Бериславу. В результаті:

загинула жінка, особа якої наразі встановлюється;

були травмовані поліцейський 1990 року народження та 48-річний чоловік і 60-річна жінка. Постраждалих госпіталізували;

зруйновано приватні будинки.

Ще один авіаудар було завдано по селу Львове. Там загинув 67-річний чоловік.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).