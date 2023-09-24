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Российский авиаудар повредил больницу в Бериславе, фото: TripMustGoOn
Рашисты нанесли авиаудар по Бериславу на Херсонщине, повреждена больница — ОВАhttps://racurs.ua/n187590-rashisty-nanesli-aviaudar-po-berislavu-na-hersonschine-povrejdena-bolnica-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вранці завдали авіаційного удару по місту Бериславу на Херсонщині.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.
Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги. Там вибиті вікна, двері, знищено діагностичне обладнання. На щастя, обійшлося без жертв, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 23 вересня, рашисти обстріляли один із мікрорайонів Херсона. В результаті загинула людина та спалахнули кілька пожеж.
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