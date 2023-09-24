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Ракурс
Російський авіаудар пошкодив лікарню у Бериславі, фото: TripMustGoOn

Рашисти завдали авіаудару по Бериславу на Херсонщині, пошкоджено лікарню — ОВА

24 вер 2023, 11:29
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Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вранці завдали авіаційного удару по місту Бериславу на Херсонщині.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги. Там вибиті вікна, двері, знищено діагностичне обладнання. На щастя, обійшлося без жертв, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, рашисти обстріляли один із мікрорайонів Херсона. В результаті загинула людина та спалахнули кілька пожеж.

Джерело: Ракурс


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