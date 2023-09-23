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Рятувальники ліквідували пожежі у Херсоні, фото: ДСНС
Рашисти ввечері обстріляли мікрорайон Херсона, спалахнули пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187582-rashysty-vvecheri-obstrilyaly-mikrorayon-hersona-spalahnuly-pojeji-foto.htmlРакурс
Рашисти ввечері вдарили по одному з мікрорайонів обласного центру Херсонської області.
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В результаті загорілися відразу два житлові будинки. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.
Пожежі вже ліквідовано, до боротьби з вогнем залучалися три одиниці техніки та 16 рятувальників.
Раніше сьогодні у Telegram-каналі Херсонської ОВА повідомили, що внаслідок російських обстрілів постраждали двоє херсонців:
- несумісні із життям травми отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку;
- поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
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