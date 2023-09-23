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Спасатели ликвидировали пожары в Херсоне, фото: ГСЧС

Рашисты вечером обстреляли микрорайон Херсона, вспыхнули пожары (ФОТО)

23 сен 2023, 21:21
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Рашисти ввечері вдарили по одному з мікрорайонів обласного центру Херсонської області.


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В результаті загорілися відразу два житлові будинки. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Пожежі вже ліквідовано, до боротьби з вогнем залучалися три одиниці техніки та 16 рятувальників.

Рятувальники ліквідували пожежі у Херсоні, фото: ДСНС

Раніше сьогодні у Telegram-каналі Херсонської ОВА повідомили, що внаслідок російських обстрілів постраждали двоє херсонців:

  • несумісні із життям травми отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку;
  • поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Источник: Ракурс


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