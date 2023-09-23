Спасатели ликвидировали пожары в Херсоне, фото: ГСЧС

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Рашисти ввечері вдарили по одному з мікрорайонів обласного центру Херсонської області.

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В результаті загорілися відразу два житлові будинки. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Пожежі вже ліквідовано, до боротьби з вогнем залучалися три одиниці техніки та 16 рятувальників.

Раніше сьогодні у Telegram-каналі Херсонської ОВА повідомили, що внаслідок російських обстрілів постраждали двоє херсонців: