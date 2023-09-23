Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Спасатели ликвидировали пожары в Херсоне, фото: ГСЧС
Рашисты вечером обстреляли микрорайон Херсона, вспыхнули пожары (ФОТО)https://racurs.ua/n187582-rashisty-vecherom-obstrelyali-mikrorayon-hersona-vspyhnuli-pojary-foto.htmlРакурс
Рашисти ввечері вдарили по одному з мікрорайонів обласного центру Херсонської області.
.
В результаті загорілися відразу два житлові будинки. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.
Пожежі вже ліквідовано, до боротьби з вогнем залучалися три одиниці техніки та 16 рятувальників.
Раніше сьогодні у Telegram-каналі Херсонської ОВА повідомили, що внаслідок російських обстрілів постраждали двоє херсонців:
- несумісні із життям травми отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку;
- поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...