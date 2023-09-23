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Російські загарбники з танків обстріляли багатоповерховий будинок у місті Авдіївка Донецької області, в результаті виникла пожежа.
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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.
На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав — мешканці будинку своєчасно евакуювалися до більш безпечних регіонів України, — вказано в повідомленні.
В ОВА наголошують — Авдіївка зазнає потужних обстрілів щоденно. Тільки за сьогодні росіяни вже:
- двічі обстріляли місто танками;
- один раз обстріляли з артилерії;
- один раз обстріляли з «градів».
Ворог прагне перетворити Донеччину на випалену землю, бо неспроможний битися з ЗСУ у чесному бою, — наголошують в ОВА.
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