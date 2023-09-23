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Ракурс
Последствия российских обстрелов Авдеевки, фото: Донецкая ОВА

Рашисты из танков обстреляли многоэтажку в Авдеевке (ФОТО)

23 сен 2023, 17:27
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Російські загарбники з танків обстріляли багатоповерховий будинок у місті Авдіївка Донецької області, в результаті виникла пожежа.


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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.

На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав — мешканці будинку своєчасно евакуювалися до більш безпечних регіонів України, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують — Авдіївка зазнає потужних обстрілів щоденно. Тільки за сьогодні росіяни вже:

  • двічі обстріляли місто танками;
  • один раз обстріляли з артилерії;
  • один раз обстріляли з «градів».

Ворог прагне перетворити Донеччину на випалену землю, бо неспроможний битися з ЗСУ у чесному бою, — наголошують в ОВА.

Наслідки російського обстрілу Авдіївки, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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