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Наслідки російського обстрілу Авдіївки, фото: Донецька ОВА
Рашисти з танків обстріляли багатоповерхівку в Авдіївці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187574-rashysty-z-tankiv-obstrilyaly-bagatopoverhivku-v-avdiyivci-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з танків обстріляли багатоповерховий будинок у місті Авдіївка Донецької області, в результаті виникла пожежа.
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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.
На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав — мешканці будинку своєчасно евакуювалися до більш безпечних регіонів України, — вказано в повідомленні.
В ОВА наголошують — Авдіївка зазнає потужних обстрілів щоденно. Тільки за сьогодні росіяни вже:
- двічі обстріляли місто танками;
- один раз обстріляли з артилерії;
- один раз обстріляли з «градів».
Ворог прагне перетворити Донеччину на випалену землю, бо неспроможний битися з ЗСУ у чесному бою, — наголошують в ОВА.
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