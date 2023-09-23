Наслідки російського обстрілу Авдіївки, фото: Донецька ОВА

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Російські загарбники з танків обстріляли багатоповерховий будинок у місті Авдіївка Донецької області, в результаті виникла пожежа.

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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.

На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав — мешканці будинку своєчасно евакуювалися до більш безпечних регіонів України, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують — Авдіївка зазнає потужних обстрілів щоденно. Тільки за сьогодні росіяни вже:

двічі обстріляли місто танками;

один раз обстріляли з артилерії;

один раз обстріляли з «градів».