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Ракурс
Оккупированный Севастополь затянуло дымом. Фото: соцсети

Оккупированный Севастополь затянуло дымом, гремели взрывы (ФОТО)

24 сен 2023, 16:21
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Пожежа в тимчасово окупованому Севастополі спалахнула в неділю, 24 вересня.


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Місцеві пабліки пишуть, що мешканці міста чули звуки вибухів. А окупанти стверджують, що це рятувальники ліквідовують пожежу в Балаклавському районі. Кажуть нібито горить суха трава. Таку інформацію оприлюднив місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв.

Деякі пабліки інформують, що звуки вибухів та сильне задимлення спостерігалося в Балаклаві, що 20 км від Севастополя.

Окупований Севастополь затягнуло димом. Фото: соцмережі

Тим часом Telegram-канал «Крымский ветер» пише, що сьогодні була зафіксована пожежа поблизу аеродрому в Джанкої. Подробиці загоряння поки невідомі.

Нагадаємо, 23 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, лише після цього в місті увімкнули сирени повітряної тривоги. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що, попередньо, спрацювала ППО, а уламки ракет впали в районі причалу.

Источник: Ракурс


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