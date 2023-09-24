Украина получит «ограниченную» модификацию ATACMS. Фото:

https://racurs.ua/n187608-predostavlennye-ukraine-rakety-atacms-budut-maloeffektivnymi-dlya-udarov-po-krymu-hodjes.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки, ймовірно, вирішили передати Україні «обмежену» модифікацію далекобійних ракет ATACMS.

.

Йдеться про «касетні боєприпаси з меншою дальністю дії». Таким чином ця зброя буде «малоефективною» для в контексті атак по великих об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Звичайна модифікація ATACMS дозволяє вражати цілі на відстані до 300 км. Таку дистанцію не здатні подолати стандартні боєприпаси РСЗВ Himars, які вже є на озброєнні ЗСУ. Про це колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив у коментарі Newsweek.

Вони були б корисні для ударів по деяких цілях, але не настільки ефективні для знищення великих російських об'єктів в Криму, — зазначив він.

На думку генерала, в Білому домі побоюються, що американськими ракетами великої дальності Україна спробує атакувати цілі на території рф. Однак Ходжес упевнений, що ЗСУ отримають ATACMS, хоч і «обмеженої» модифікації.

Нагадаємо, 22 вересня телеканал NBC News повідомив, що президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському передати невелику кількість ракет ATACMS. А видання Washington Post інформувало, що Білий дім «близький до рішення» надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Джерело: Newsweek