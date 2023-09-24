Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна отримає «обмежену» модифікацію ATACMS. Фото:
Надані Україні ракети ATACMS будуть «малоефективними» для ударів по Криму — Ходжесhttps://racurs.ua/ua/n187608-nadani-ukrayini-rakety-atacms-budut-maloefektyvnymy-dlya-udariv-po-krymu-hodjes.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки, ймовірно, вирішили передати Україні «обмежену» модифікацію далекобійних ракет ATACMS.
.
Йдеться про «касетні боєприпаси з меншою дальністю дії». Таким чином ця зброя буде «малоефективною» для в контексті атак по великих об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Звичайна модифікація ATACMS дозволяє вражати цілі на відстані до 300 км. Таку дистанцію не здатні подолати стандартні боєприпаси РСЗВ Himars, які вже є на озброєнні ЗСУ. Про це колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив у коментарі Newsweek.
Вони були б корисні для ударів по деяких цілях, але не настільки ефективні для знищення великих російських об'єктів в Криму, — зазначив він.
На думку генерала, в Білому домі побоюються, що американськими ракетами великої дальності Україна спробує атакувати цілі на території рф. Однак Ходжес упевнений, що ЗСУ отримають ATACMS, хоч і «обмеженої» модифікації.
Нагадаємо, 22 вересня телеканал NBC News повідомив, що президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському передати невелику кількість ракет ATACMS. А видання Washington Post інформувало, що Білий дім «близький до рішення» надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою.
Джерело: Newsweek
Загрузка...