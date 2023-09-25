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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская областная прокуратура
Рашисты вечером 25 сентября обстреляли Херсон, трое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n187637-rashisty-vecherom-25-sentyabrya-obstrelyali-herson-troe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, ввечері обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.
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В результаті загинули двоє чоловіків та жінка, котрі в той момент перебували на вулиці. Ще двох містян госпіталізовували з пораненнями. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
Також було пошкоджено житлові будинки, торговельні заклади та автотранспорт.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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