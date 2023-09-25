Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская областная прокуратура

Рашисты вечером 25 сентября обстреляли Херсон, трое погибших (ФОТО)

25 сен 2023, 20:54
999

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, ввечері обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.


.

В результаті загинули двоє чоловіків та жінка, котрі в той момент перебували на вулиці. Ще двох містян госпіталізовували з пораненнями. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Також було пошкоджено житлові будинки, торговельні заклади та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров