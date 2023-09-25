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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Рашисти ввечері 25 вересня обстріляли Херсон, троє загиблих (ФОТО)

25 вер 2023, 20:54
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Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, ввечері обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.


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В результаті загинули двоє чоловіків та жінка, котрі в той момент перебували на вулиці. Ще двох містян госпіталізовували з пораненнями. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Також було пошкоджено житлові будинки, торговельні заклади та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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