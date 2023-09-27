Взрывы прогремели в районе военного аэродрома в Подмосковье. Фото:

https://racurs.ua/n187683-vzryvy-progremeli-v-rayone-voennogo-aerodroma-v-podmoskove-foto.html

Ракурс

Масштабна пожежа сталася в районі військового аеродрому «Чкаловський» в місті Щелково Московської області.

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Місцеві жителі повідомляють, що перед тим як почалась пожежа було чути звуки, схожі на вибухи. Було видно великий стовп диму в промзоні поруч з аеропортом. Офіційної інформації щодо постраждалих та причин пожежі наразі немає. Про подію пишуть російські Telegram-канали.

На аеродромі «Чкаловський» базуються літаки Ан-148 та Іл-20, призначені для розвідки й перевезення високопосадовців рф. Серед них і так звані «літаки судного дня».

Як відомо, 18 вересня українська розвідка повідомляла, що невідомі підірвали два літаки Ан-148 та Іл-20 на аеродромі «Чкаловський» та знищили гелікоптер Мі-28Н.

Нагадаємо, 24 вересня безпілотники вдарили по аеродрому Халіно в Курській області. Один із них завдав удару по резервуарах паливно-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб 14-го авіаполку. Також БПЛА атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова. Поранені або загинули командир 14 авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ та працівники аеродрому.