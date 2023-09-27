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Ракурс
Момент эвакуации раненого скриншот видео

Пешком 2 км — эвакуацию раненого военного под Бахмутом показали ВСУ (ВИДЕО)

27 сен 2023, 16:18
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Українські військові показали, як під артилерійським обстрілом відбувалася евакуація пораненого бійця.


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Відповідне відео сьогодні, 27 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Третьої штурмової бригади ЗСУ.

Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа. Майже два кілометри пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою, — вказано в описі відео.

Зазначається, що на відео показано уривок з роботи бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону на Бахмутському напрямку.

Источник: Ракурс


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