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Момент эвакуации раненого скриншот видео
Пешком 2 км — эвакуацию раненого военного под Бахмутом показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187698-peshkom-2-km-evakuaciu-ranenogo-voennogo-pod-bahmutom-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Українські військові показали, як під артилерійським обстрілом відбувалася евакуація пораненого бійця.
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Відповідне відео сьогодні, 27 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Третьої штурмової бригади ЗСУ.
Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа. Майже два кілометри пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою, — вказано в описі відео.
Зазначається, що на відео показано уривок з роботи бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону на Бахмутському напрямку.
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