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Ракурс
Момент евакуації пораненого скріншот відео

Пішки 2 км — евакуацію пораненого військового під Бахмутом показали ЗСУ (ВІДЕО)

27 вер 2023, 16:18
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Українські військові показали, як під артилерійським обстрілом відбувалася евакуація пораненого бійця.


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Відповідне відео сьогодні, 27 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Третьої штурмової бригади ЗСУ.

Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа. Майже два кілометри пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою, — вказано в описі відео.

Зазначається, що на відео показано уривок з роботи бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону на Бахмутському напрямку.

Джерело: Ракурс


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