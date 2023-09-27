Рашисты усиливают мобилизационные мероприятия на Херсонщине

Враг ужесточает мобилизационные мероприятия, фото: News.ru

https://racurs.ua/n187699-rashisty-usilivaut-mobilizacionnye-meropriyatiya-na-hersonschine.html

Ракурс

Рашисти продовжують здійснювати заходи для проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України.

.

Так, на Херсонщині при отриманні чоловіками ворожих паспортів поліцаї вручають повістки до військового комісаріату для постановки на військовий облік. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Гауляйтери, при цьому, заявляють, що це лише планові заходи. Та ці ж самі гауляйтери раніше заявляли, що ніякого військового обліку на ТОТ не планується. Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що ворог раніше вже сформував на півдні систему військкоматів, куди увійшли кадрові військові зс рф — наразі саме вони вчиняють міжнародний злочин, коли вербують й готуються мобілізувати населення окупованих територій.