Денис Шмигаль на Demine Ukraine Forum, фото: Денис Шмигаль

https://racurs.ua/n187700-37-mlrd-dol-ponadobyatsya-na-ochistku-zaminirovannyh-territoriy-ukrainy-shmigal.html

Ракурс

В Україні потенційно замінованими залишаються 174 тис. кв. км, на очищення яких потрібно буде витратити понад 37 млрд дол.

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Про це на форумі, присвяченому розмінуванню території України (Demine Ukraine Forum), розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє агентство «Укрінформ».

Прем'єр наголошує, що міни, котрі росія залишає за собою, — це зброя війни, яка залишається активною ще довго після деокупації і не розбирає: чи це цивільна особа, чи військова, чи дитина.

На жаль, ворог умисне мінує наші міста і села, наші території, ліси і поля, щоб завдати втрат не лише військовим, але й тисячам мирних людей. Сьогодні потенційно замінованими в Україні залишаються 174 тис. кв. км. Ця цифра уже відома практично усім нашим партнерам. Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття, а, за даними деяких експертів, і сотні літ, — зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна не збирається витрачати стільки часу на розмінування, і сподівається це зробити за найближчі кілька років.

За оцінкою Світового банку, на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 млрд дол., — зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що це все цифри і дані станом на сьогодні і з розрахунку тих територій, які контролюються Україною.

І ми розуміємо, що на окупованих територіях ситуація погіршується щодня. Проблема ускладнюється власне перебуванням росії на тимчасово окупованих територіях. Чим довша окупація, тим більше мін, ракет, нерозірваних снарядів, бомб. Це очевидні речі, — наголосив очільник уряду.

Крім цього, додав він, проблема надзвичайно складна ще й тому, що ворог залишає після себе величезну кількість різноманітних небезпечних об'єктів, яких не бачать металошукачі, або здійснює тотальне мінування місць проживання мирних людей.

Ми вже бачили після деокупації Київщини, Чернігівщини, Сумщини, як ворог мінує будинки, дитячі майданчики, дитячі іграшки, меблі. Просто мінують усе, щоб завдати якомога більше шкоди і ураження українцям, — наголосив Шмигаль.

За словами прем'єра, деякі міни взагалі не піддаються розмінуванню, і їх потрібно знищувати просто на місці, а це ускладнює процеси розмінування загалом.

Шмигаль наголосив, що з таким викликом після Другої світової війни жодна країна не стикалася, а тому Україні ніяк не обійтися без допомоги партнерів.

Масштаб величезний. Звісно ж, ми потребуємо допомоги наших партнерів. Ми створюємо відповідні інституції та інфраструктуру всередині нашої держави, — зауважив прем'єр.

На сторінці Шмигаля в соціальній мережі Фейсбук зазначається, що Україна пропонує партнерам, які прийдуть в цей напрямок швидкої відбудови:

готовність тестувати найсучасніші технології з розмінування. Особливо технології дистанційного обстеження територій;

створення та нарощення виробництва. Це підтримка українських виробників техніки й обладнання та локалізація виробництв іноземних підприємств;

створення конкурентного ринку розмінування. Насамперед чіткої зрозумілої системи сертифікації для операторів протимінної діяльності;

компенсації для підприємств, які будуть купувати через аукціони Prozorro послуги з розмінування. Пілотний аукціон вже відбувся на Житомирщині;

залучення фахівців для навчання. Станом на сьогодні Україна має близько 3 тис. саперів, тоді як потреба складає понад 10 тис.

За словами Шмигаля, наразі майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько 250 млн дол., зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування.

Джерело: «Укрінформ», Денис Шмигаль