На Таврическом направлении рф пытается отбить свои позиции, ВСУ закрепляются у Вербового

На Таврическом направлении рф пытается отбить свои позиции, ВСУ закрепляются у Вербовогоhttps://racurs.ua/n187722-na-tavricheskom-napravlenii-rf-pytaetsya-otbit-svoi-pozicii-vsu-zakreplyautsya-u-verbovogo.htmlРакурс
Українські підрозділи закріплюються на рубежах біля Вербового на Запоріжжі, росіяни — стоять в обороні, за добу ліквідовано 171 окупанта.
Про це повідомив в ефірі «Радіо Свобода» речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (військові рф) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа, — каже речник Сил оборони таврійського напрямку Штупун.
27 вересня про майбутні «гарні новини» з Таврійського напрямку заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян, — коротко написав Тарнавський і прикріпив відео з ураженням ворожої техніки.