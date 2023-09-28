Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Таврическом направлении рф пытается отбить свои позиции, ВСУ закрепляются у Вербового

На Таврическом направлении рф пытается отбить свои позиции, ВСУ закрепляются у Вербового

28 сен 2023, 11:23
999

Українські підрозділи закріплюються на рубежах біля Вербового на Запоріжжі, росіяни — стоять в обороні, за добу ліквідовано 171 окупанта.


.

Про це повідомив в ефірі «Радіо Свобода» речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (військові рф) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа, — каже речник Сил оборони таврійського напрямку Штупун.

27 вересня про майбутні «гарні новини» з Таврійського напрямку заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян, — коротко написав Тарнавський і прикріпив відео з ураженням ворожої техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров