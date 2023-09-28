На Таврійському напрямку рф намагається відбити свої позиції, ЗСУ закріплюються біля Вербового

Українські підрозділи закріплюються на рубежах біля Вербового на Запоріжжі, росіяни — стоять в обороні, за добу ліквідовано 171 окупанта.

.

Про це повідомив в ефірі «Радіо Свобода» речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (військові рф) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа, — каже речник Сил оборони таврійського напрямку Штупун.