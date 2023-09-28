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Ракурс
На Таврійському напрямку рф намагається відбити свої позиції, ЗСУ закріплюються біля Вербового

На Таврійському напрямку рф намагається відбити свої позиції, ЗСУ закріплюються біля Вербового

28 вер 2023, 11:23
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Українські підрозділи закріплюються на рубежах біля Вербового на Запоріжжі, росіяни — стоять в обороні, за добу ліквідовано 171 окупанта.


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Про це повідомив в ефірі «Радіо Свобода» речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (військові рф) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа, — каже речник Сил оборони таврійського напрямку Штупун.

27 вересня про майбутні «гарні новини» з Таврійського напрямку заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян, — коротко написав Тарнавський і прикріпив відео з ураженням ворожої техніки.

Джерело: Ракурс


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