Українські штурмовики прорвали лінію оборони росіян на ділянці Роботине-Вербове - ISW

https://racurs.ua/ua/n187713-ukrayinski-shturmovyky-prorvaly-oboronu-rosiyan-na-dilyanci-robotyne-verbove-isw-karta.html

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Сили оборони України, схоже, прорвали лінію оборони росіян на ділянці Роботине-Вербове.

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Про це повідомив 27 вересня у своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

На кадрах із Запорізького напрямку, опублікованих 26 вересня безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї біля села Вербове. Групі георозвідки Інституту вивчення війни вдалось ідентифікувати місцевість.

Вони стверджують, що це російські укріплення, які знаходяться приблизно за кілометр на захід від Вербового. За даними аналітиків, застосування там російського БПЛА свідчить про те, що рашистів вибили зі своїх окопів.

Неназваний російський військор заявив, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові укріплення — так звані «зуби дракона»" на лінії Роботино-Вербове — і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки.

26 вересня ISW повідомляв, що ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а росія перекинула сили в Токмак. Аналітики вважають, що російське командування не укомплектувало багатоешелоновану оборону на півдні України.