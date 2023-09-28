Дело экс-главы Нацбанка Шевченко о завладении средствами «Укргазбанка» завершили расследовать

https://racurs.ua/n187730-delo-eks-glavy-nacbanka-shevchenko-o-zavladenii-sredstvami-ukrgazbanka-zavershili-rassledovat.html

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Антикорупційне бюро та прокуратура завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014−2020 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

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Посадовців підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення.

Слідство НАБУ і САП встановило, що колишній голова Національного банку Кирило Шевченко створив злочинну організацію, яка заволоділа понад 206 млн грн державного «Укргазбанку». Потім ці кошти легалізували через ФОПів та деякі компанії.

Крім Шевченка, який на момент злочину був головою правління Укргазбанку, у справі також підозрюють його заступника Дениса Чернишова з дружиною Наталією, ексдиректора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олексія Лютого, колишню заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами банку Олену Хмеленко, експершого заступника генерального прокурора Микола Герасимюка з дружиною Катериною, а також підприємця Димитрія Козака.

Частина фігурантів пішла на угоди зі слідством. Нещодавно ВАКС затвердив одну з таких, яку уклали з трьома ФОПами. Їм призначили 5 років умовного позбавлення волі з випробуванням в 1 рік. Також вони зобов’язані внести понад 10 млн грн на спеціальний рахунок фонду United 24.

28 жовтня 2022 року екс-голову Нацбанку Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук у справі про розкрадання в «Укргазбанку».

Як повідомив прокурор САП, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондона. Відрядження завершилося через день, однак до України він не повернувся. Ексглава НБУ самостійно відправив себе у відпустку: спершу до 30 вересня, а згодом продовжив її до 7 жовтня.

4 жовтня Шевченко заявив через пост у Facebook, що йде у відставку нібито через проблеми зі здоров’ям, а 6 жовтня НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.